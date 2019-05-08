全教會評析統測考題 ：品質略有提升 國文悖離實務精神

2019-05-08 19:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕全國教師會針對今年四技二專統一入學測驗的考題展開評析，今天說，整體命題品質較往年有所提升，著重閱讀素養並結合生活經驗，如非洲豬瘟、金馬獎最佳影片《大象席地而坐》等皆入題，但國文科老師則批評考題悖離高職實務精神，籲改善。

全教會高中學校委員會主委臧俊雄說，統測是技職學生的升學重要關卡，過去爭議不少，近年試題品質逐漸提升，包含命題正確性、嚴謹度提高，疑義試題比例降，並著重閱讀素養與結合生活經驗，如非洲豬瘟、金馬獎最佳影片《大象席地而坐》、網購手機等內容皆入題。

但臧俊雄說，今年海事群、外語群及家政群等科目命題偏易，以記憶、理解等為主，整合應用較少，程度佳的學生不易取得優勢，鑑別度應再提升；另有考生在數學科時，被監考老師拿簽到表打斷；或台中考場傳宮廟爆竹干擾，雲林考場亦跳電、高雄考場水管破裂等情況，也建議考試主辦單位檢討。

建議取消准考證

而有關准考證問題，臧俊雄說，考大學的入學考試已經取消准考證制度，也建議統測可比照學測取消准考證，改用有照片的身分證、健保卡、駕照、護照、居留證等來取代，可落實環保，節省紙張浪費，並簡化流程。

高雄高工老師葉明忠則說，專業科目一跟專業科目二，考題配合情境有進步，但深度可再加強，避免考生淪「背多分」；也建議設計群的考題，應公布基礎圖學的正確答案，讓考生可因應準備。

大安高工老師林淑芬則批國文科「悖離高職實務精神」，太重視人文，超過一半是閱讀測驗，課本題目或基礎題出太少，形容考生作答淪是滿心沮喪，「重人文、輕實證」恐有失偏頗。

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