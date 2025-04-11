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    超扯誤「植」！試管嬰兒植錯胚胎 害婦生下「陌生人的寶寶」

    人工生殖醫療使用的冷凍精卵。示意圖。（法新社檔案照）

    人工生殖醫療使用的冷凍精卵。示意圖。（法新社檔案照）

    2025/04/11 18:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲一名婦女接受體外人工受精做試管嬰兒，沒想到進行人工生殖醫療的診所搞了大烏龍，搞錯胚胎，導致她在不知情下，生下無血緣關係的寶寶。

    根據《法新社》、《路透》11日報導，進行這場人工生殖醫療的布里斯本診所Monash IVF負責人道歉說，診所是在2月得知這名婦女被植入錯誤的胚胎，「已經生下一名孩子」。

    澳洲將近4分之1的人工生殖醫療，都是由Monash IVF診所進行。診所說，生下上述寶寶的父母，要求將剩下的冷凍胚胎轉到另一家診所時，診所才發現胚胎數量多了一個，調查後證實，因為「人員疏忽」導致搞錯胚胎，把另一名病患的胚胎解凍，移植到該名婦女體內。

    診所執行長克納普（Michael Knaap）10日深夜發表聲明說，「Monash IVF所有員工都深感震驚，我們向此事涉及的每一位當事人道歉」。該診所也因這起事件，對所有病患案件進行額外審查，所幸僅此個案。

    診所並未透露當事父母身分和對此事的反應，也沒說明該名婦女何時生下那名與她無血緣關係的寶寶，僅說所方一發現錯誤就立即通知她。

    Monash診所已向生殖技術認證委員會（RTAC）和昆士蘭州新成立的輔助生殖技術主管機關通報此事。昆士蘭州政府衛生部說，去年9月接下人工生殖醫療主管工作，當時這起誤植胚胎事件已經發生。

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