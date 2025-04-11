明晚變天慎防大雨！週日東北季風報到轉冷

明後兩天降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/04/11 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕明晚（12日）變天！中央氣象署預報，明天上午天氣相對穩定，但晚間起到週日清晨受鋒面通過和東北季風報到影響，除了會轉雨、氣溫也會變冷，直到下週一白天起才會逐漸回溫。

氣象署預報員張承傳說，明天下午中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時強降雨發生機率；晚上起到週日（13日）清晨受到鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼。他也提醒，明天東南部地區有焚風發生機率，需特別注意。

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降雨部分，中部以北地區有陣雨或雷雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，週日因受到東北季風影響，且清晨有輻射冷卻效應，各地日夜溫差很大，白天溫度約在22度到25度左右，晚上剩下15度到18度。

「下週一（14日）白天起才會逐漸回溫，天氣轉為穩定」，張承傳說，下週一到下週四（14日到17日）天氣較穩定，各地晴到多雲的天氣型態，因為沒有冷空氣系統影響，白天高溫可達30度左右。

「下週五（18日）水氣又開始增多，中部以北容易降雨」，張承傳說，屆時中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區也有零星短暫陣雨，其它地區是多雲的天氣。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，第1週（4月12日到4月18日）期初受鋒面及東北季風影響，各地氣溫下降且有陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢，期中至期末天氣穩定，氣溫回升。第2週（4月19日到4月25日）氣溫偏暖，受鋒面及華南雲雨區影響，各地有短暫雨，中部以北有較大雨勢發生的機率。

明後兩天天氣提示。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

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