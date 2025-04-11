消滅香港反對黨一個都不留！ 北京警告民主黨年底前「消失」

香港民主黨成員2020年抗議北京強行實施港區國安法。（美聯社檔案照）

2025/04/11 19:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港自2019年民主抗爭運動後，遭北京嚴厲打壓多年，昔日最大反對黨民主黨，是目前僅存的主要反對黨。不過，5名民主黨成員近期接到中國官員或者中間人警告，要求民主黨在年底立法會改選前解散，否則將面臨嚴重後果。

民主黨在香港主權移交中國之前就已成立，1994年創黨以來，一直是香港最大反對黨，團結民主派各方力量，推動北京民主改革，捍衛香港自由。不過，在民主抗爭運動遭北京鎮壓，隨後的國安法箝制反對勢力和異議下，民主黨也面臨被迫解散。

請繼續往下閱讀...

《路透》11日報導，民主黨將在4月13日召開特別黨員大會，尋求黨員意見，可能為該黨解散鋪路。黨主席羅健熙並未說明具體原因，但是5名該黨成員向路透表示，他們這幾個月間，和中國官員或者與北京有關係的個人會面時，被告知民主黨應該結束。

資深黨員、前立法會議員李華明說，一名中國官員告訴他，此事應該在12月立法會選舉前完成，「這意思是，我們應該在那時之前消失」，「這個訊息非常直接」。

李華明拒絕透露告訴他此事的人身分，但說該名人士說這話，與他多年來與中國官員往來談話的語調非常不同。

另外4名資深黨員也說，他們同樣在最近幾個月，收到與北京有關連的中間人警告，其中幾名中間人警告民主黨，若不解散，將面臨「嚴重後果」。

這4人中僅創黨黨員、前主席楊森願意具名，他說，北京2021年改革香港選舉制度，僅允許「愛國者」參選公職，已使民主黨形同被邊緣化，該黨目前在立法會沒有任何席位，「我們只是持續在社會和政治議題上為香港民眾發聲，卻依然受到壓力」。

北京駐香港聯絡辦公室、香港特區政府尚未回應此事。

香港民主黨黨徽。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法