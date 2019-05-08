順應寫作潮流 「台灣文學金典獎」多項新變革

2019-05-08 16:40

［記者劉婉君／台南報導］順應寫作潮流轉變，台灣文學金典獎今年有多項新變革，圖書類獎項從過去的2名，大幅增加至11名，總獎金也從290萬元提高到340萬元。

台灣文學金典獎由國立台灣文學館主辦，台文館長蘇碩斌表示，以往圖書類只有長篇小說以及新詩或散文類首獎各1名，因現代寫作型態豐富，今年起決定徵獎對象不區分文類，除了選出1位首獎之外，還有7位金典獎，並新設3名新人獎。

蘇碩斌指出，不論是小說、散文、新詩、劇本或是近年頗受注目的非虛構文學書寫，都可以參加今年的徵件，只要受到評審團認可，都將同桌競逐圖書類各獎項，希望吸引更多創意和新血加入台灣文壇，首獎獎金100萬元。

另外，創作類徵獎也將持續，包括劇本創作獎、台語新詩創作獎、客語新詩創作獎、原住民漢語新詩創作獎，共4個獎項、7個獎額，明年將研擬母語創作獎獨立辦理，複審入圍的30部作品，台文館將主動協助外譯到國際書市、媒介到影視產業等。

台灣文學金典獎自6月1日開始收件，至7月1日截止，有意參加者須先至文化部「獎補助資訊網」報名系統，點入「2019台灣文學獎」，填寫資料進行登錄，再印出紙本併同應附資料，於7月1日前掛號郵寄至台文館。

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