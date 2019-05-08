美河市社區公共車道被封 新北市府要求開放

2019-05-08 16:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區美河市社區二樓，原有一條可供民眾車輛通行的公共道路，來往環河路與中華路之間，但是社區管委會認為這條長約7百公尺的公共道路影響到社區安全管制，自4月15日起要求非社區住戶不得通行，引發外界民眾抗議，市府派員會勘後，認定社區依法需提供環河路至中華路方向的公眾通行權利。

美河市社區為台北市捷運局與日勝生建設的聯合開發案，開發後爭議不斷，部分至今仍未解決，美河市住戶2017年5月就曾向台北市議員投訴，指美河市社區二樓區的室內公共車道，可連通新店區環河路及中華路，依環評計畫需提供給社區外民眾通行使用，管委會控訴日勝生在住戶不知情下，將公共車道產權灌入公設面積，造成全體住戶6.6億元的權利損失，要求合建的捷運局和日勝生賠償，但日勝生回應，公共車道列入公設均載明於與住戶與買賣合約中，日勝生未蓄意欺騙住戶。

美河市管委會與建商之間的爭議未解，管委會認為社區內的公共車道為社區的私有產權，開放後造成多起事故及違規停車，且因為在私人產權，所以未獲合宜處理，影響到社區安全，因此在中華路的社區大門口設置管制柵欄，並且禁止非住戶由中華路進入公共車道穿越社區，但環河路往中華路方向仍維持開放。

民眾向市府陳情後，相關單位於4月23日曾到場會勘，工務局公寓大廈管理科長林文中說，工務局已要求管委會應撤除柵欄，恢復原通行狀況。

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