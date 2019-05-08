近50年的糖廠遺址大變身 化身蜘蛛人滑降體驗

2019-05-08 13:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年仁德舊糖廠所變身的台南十鼓文創園區，物盡其用，以近半世紀歷史的工業遺址，規劃成蜘蛛人滑降設施，全長40米，為亞洲之最；從躍出到落地，5至7秒，感受空中鳥瞰的極限體驗，今天正式啟用。

十鼓文創表示，蜘蛛人極限體驗設施，裝置於1971年建造的糖蜜罐上，12米高，降落距離平均在35公尺內，為國內首座，繩索規劃長度也居亞洲之冠。

十鼓文創指出，之前已開放的糖晶自由落體，為垂降方式，而蜘蛛人極限體驗，則是滑降，刺激感程度有別，提供遊客多樣選擇。

承建廠商權衡國際公司提到，自由落體為直線垂降，蜘蛛人冒險設施則屬前進滑降，速度相對慢了些，適合膽子較小、但想尋求刺激的民眾，因空中停留時間久，雙手打開，可像鳥或飛鼠一樣遨翔，鳥瞰園區美景。

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