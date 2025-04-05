許淑華爆料2020「帶槍投靠」柯文哲 徐巧芯否認：願和2人當面對質

徐巧芯表示，許淑華所說純屬其個人虛構與謊言，從未有過此事，可以向民眾黨任何人求證。（資料照）

2025/04/05 12:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市議員許淑華今（5日）爆料，國民黨立委徐巧芯2020年時「帶槍投靠」民眾黨前主席柯文哲，當時徐帶著助理要求柯選2020總統，強調會全力支持，後續柯、徐關係一直很近；她說，柯還為徐勸退2024大選想選松山、信義區立委的前白委吳欣盈，讓吳很生氣。

徐巧芯表示，許淑華所說純屬其個人虛構與謊言，從未有過此事，此事可以向民眾黨任何人求證，未來若柯文哲解除羈押，她也願意與柯文哲、許淑華當面對質，看看到底是誰在說謊。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯說，罷免是人民的權利，但不是民意代表打著這樣的名號說謊的權利，請許議員自制，不要選不贏就造謠，每天拿沒有根據的消息來潑人髒水，淪落每次都被打臉的窘境。

許淑華、網紅四叉貓今上午於北市福德市場開設行動連署站。針對徐巧芯日前前往台中出席活動，搭乘的黑色座車違停於斑馬線上被質疑，而徐稱車子為民眾黨的車，四叉貓受訪說，最近大罷免盛行，藍白都很擔心，於是一起在各地舉辦各種宣講，徐巧芯日前去台中幫忙宣講時，被發現座車違停，徐則說是民眾黨的；而經他查證，確實那台車的司機是民眾黨前立委蔡壁如的助理，「徐巧芯到台中，都有民眾黨專車接送」。

許淑華接著說，藍白合在她的選區不只一次，她從一開始就看出徐跟柯的曖昧關係，她更說收到內部爆料，2020年國民黨總統黨內初選，立法院長韓國瑜勝過鴻海創辦人郭台銘，當時徐巧芯就帶著助理「帶槍投靠」柯文哲，表示會強力支持。

許淑華說，當時第一個跳出來挺柯文哲的就是徐巧芯，難怪兩人一直合作，她也指，2024年吳欣盈本來要在松信區選立委，但也被柯文哲勸退，原因就是吳如出來選，徐就選不上，也讓吳欣盈很生氣。

許淑華表示，這件事聽起來很誇張，要不是有人跟她爆料她也不會知道，而且連官員都有證實。

民進黨北市議員許淑華爆料徐巧芯2020年就帶槍投靠柯文哲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法