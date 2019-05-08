台南藏金閣拍賣會 5/11見

2019-05-08 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府環保局藏金閣將於5月11日舉辦二手家具拍賣會，推出近300項家具、原木創作生活用品供競標，包括一只30年代檜木百寶箱及檜木收納櫃、4斗櫃、楠木古董雕花展示架等珍品。

環保局長林淵淙表示，除了30年代百寶箱，楠木古董雕花展示架為40年代產物，檜木收納櫃是50年代產物，散發檜木的芳香氣味，都是愈來愈少見的精緻老家具，最適合作為母親節的禮物，歡迎大家來尋寶。

環保局說，拍賣會有168項家具、100件原木創作生活用品、6組單人組學生課桌椅及14輛腳踏車供競標。另，推出12個檜木分類收納盒及10檜木筆筒限時搶購。檜木分類收納盒適合擺放廚房的調味罐，每個售價250元；檜木筆筒每個150元。

環保局表示，拍賣會當天上午9時開始，14輛回收腳踏車中有1輛罕見的捷安特26吋高級登山車，有前後避震、鋁合金車體及日本shimano21段定位變速系統，民眾可先上環保局藏金閣網站。

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