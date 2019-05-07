龍崎月世界自然地景保存 黃偉哲：高雄也應納入

2019-05-07 19:57

〔記者蔡文居／台南報導〕針對龍崎月世界自地然景的保存，台南市長黃偉哲今天說，龍崎月世界自然地景的規劃需有整體性，如果要成為完整的自然地景保存，應將高雄納入。

爭議多年的龍崎事業廢棄物掩埋場案已停止開發，黃偉哲今年元月也宣布暫定自然地景，預計1年內完成評估審議。

市議員鄭佳欣、鄭鴻儀今天聯合質詢，鄭佳欣說，龍崎掩埋場案面積約41公頃，但整個龍崎泥岩地形有200多公頃，市府如要劃設為自然地景，應該全數納入。

黃偉哲說，龍崎一案未來是否適用文資法，應該與高雄的泥岩地形整體評估。如要成立完整的自然地景，應該納入高雄。站在文資法的立場必須要整體評估，相關的評估作業也已經展開，但如果是規劃成公園或遊憩地，他覺得可行，但最重要的是不能破壞地形與地貌。

農業局則說，台南與高雄泥岩地形的保護，會建議中央將該地質研議規劃國家自然公園，來做統一保護與管理，並依據蔡英文總統於今年2月25日宣示，朝兼具觀光與文化景觀的方向來規劃保存惡地地形完整性，來維護自然地景。

農業局說，自然保留是最嚴格的保護區，禁止任何開發及未經主管機關同意不得進入，為避免影響當地經濟發展，會在兼顧生態保育及地方發展，提供評估報告給審議會審查。

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