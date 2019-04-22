讓世界看到台灣！他再催生龍崎月世界自然保留區...

黃煥彰以死谷國家公園Death Valley National Park為例，催生龍崎牛埔的月世界地景。（翻攝黃煥彰臉書）

2019-04-22 11:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是世界地球日，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰再度呼籲儘速審查龍崎牛埔掩埋場停建後的月世界自然地景暫列案，他強調，市政府從宣示推動以來，已近3個月，卻未聞任何動靜，必須加快腳步，他也憂心這件事恐讓藍綠總統選舉的聲量給淹沒，甚至「虎頭蛇尾」，希望各界能多關注，一起催生。

黃煥彰表示，台灣要看見世界，也必須被世界看見，龍崎牛埔地景約形成於200萬年前的上新世紀，古亭坑泥岩層厚度約3至4公里，是深海環境的沈積土。

黃煥彰說，這裡經造山運動而上升成陸地，再經海進、海退、沈積、沖蝕、風化，形成如今的特殊自然風貌，屬全世界唯一在熱帶氣候區域的惡地形，也是台灣淺山的生態方舟，彌足珍貴，可成為最棒的美學與藝術、地質、生態，還有工業遺址等教育場域。

黃煥彰認為，在美學與藝術上，是世界級泥岩惡地的自然美景，以及泥岩的米羅劇場；而地質教育特色，則包含泥岩惡地形、山崩地滑敏感區、龍船斷層與龍船斷層背斜，還有斷層泥、沼氣噴發等。

至於生態教育特色，有台灣淺山的生態方舟、野溪與河流的價值、自然演化史等，工業遺址部分，則為炸藥工廠的故事，以及炸藥與台灣建設的歷史記憶。

台南市政府農業局森林及自然保育科長楊錦樹回應，正朝自然保留區或地景公園等2個面向在評估，由於原本僅有掩埋場址，但環保、教育等團等要求緊鄰的月世界都一併納入，廣達341公頃，範圍擴大，因此相關的調查工作較為費時。

楊錦樹指出，目前也積極籌組自然地景、自然紀念物審議會，要邀集21位委員，由於公告後，必須1年內完成審查，否則將徒勞無功，市政府的前置作業要更謹慎，希望能儘速順利過關。

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