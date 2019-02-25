蔡英文訪龍崎月世界 指示成立地景發展專案小組

2019-02-25 10:59

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蔡英文親訪月世界地景 陳永和欣喜：掩埋場抗爭結束了...

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎事業廢棄物處理中心計畫爭議落幕，未來發展令人關切，總統蔡英文今天視察掩埋場址的月世界地景，並與居民座談，將指示行政院成立跨部會的專案小組，朝兼具觀光、文化等面向去規劃。

因行政院長蘇貞昌在回答立委王定宇的質詢時，宣示龍崎事業廢棄物處理中心的設置許可不再展延，等於持續了逾10年的掩埋場爭議，將可告一段落，各界也提出後續發展規劃，希望永續保留國寶級的月世界地景。

蔡英文今天上午，先到高雄內門，眺望掩埋場址的月世界地景，隨後到台南龍崎牛埔里活動中心，與地方座談，回應基層民意。

座談會並未開放採訪，但場內不斷傳出鼓掌聲，顯見氣氛熱絡，市長黃偉哲轉述，地方主要是建議如何規劃觀光，可以有更好的發展，讓國人都看得到月世界之美；另外，則是龍崎工廠內封阻的南167線，要重新打通、開放。

王定宇表示，總統指示週三與行政院的例行會議，將指示成立專案小組，針對龍崎牛埔的特殊地景，做觀光、文化、農政等跨部會的整合，全力推動後續發展。

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