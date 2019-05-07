后里廢輪胎廠大火預計深夜才能撲滅 環保局重罰500萬

2019-05-07 18:35

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區泰安里一間廢輪胎處理廠今日下午傳出倉庫火警，大量黑煙竄升天際，雖無人員受困，但千坪倉庫堆積2樓高的廢棄輪胎燃燒導致空氣汙染，濃濃黑煙瀰漫數小時，吹往南側后里街區，讓居民關緊門窗，預計深夜或凌晨才完全撲滅。由於業者去年12月也曾傳出火警，台中市環保局決定依空污法上限重罰500萬元，並持續監督業者善後。

這場廢輪胎大火，由中午燃燒至夜間，染黑后里天際線，居民痛批空污影響后里人健康。台中市府消防局表示，2樓高的鐵皮屋倉庫，存放大量廢棄輪胎，火警發生後，大量黑煙從倉庫竄出。消防局獲報後，立即由后里分隊分隊長柯俊男帶隊至現場佈署水線搶救，並加派石岡、大甲、外埔、豐原分隊前往支援，共計出動13輛消防車、約40名人員滅火，至下午3時多逐漸控制火勢，無人員傷亡。

環保局指出，發生火警地點為登嵙公司在后里區設立的廢輪胎堆置廠，去年12月11日夜間工廠也曾傳出火警，當時火勢較小。今日下午倉庫發生火災。因廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味散布於空氣中，環保局已違反空污法第32條規定，依裁罰上限予以告發重罰500萬元，後續將督促業者善後。

立委洪慈庸第一時間在網路呼籲居民戴口罩外出，也親自到場關切，要求環保局務必監督業者。

泰安里里長江慶南說，這間工廠在當地約設廠20年，5年前曾經更換廠名，設廠20年來發生過數次火警，今日因燒毀廢胎數量龐大，火勢最猛烈。

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