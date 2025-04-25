虐嬰事證明確 高市社會局勒令貝隺佳托嬰中心停業

市議員李雅慧（左）召開記者會揭露虐嬰事件，高市社會局副局長葉玉如（右）說明處理經過。（李雅慧服務處提供）

2025/04/25 14:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市貝隺佳托嬰中心涉嫌虐嬰，高市社會局出重手，今（25）日勒令貝隺佳托嬰中心停辦，並啟動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，同時也安排兒保醫療中心對受害兒童進行身心評估，全力協助孩子轉托。

社會局指出，貝隺佳托嬰中心2名工作人員不當照顧行為，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條事實明確，社會局依兒少法裁處楊姓人員48萬元罰鍰並公告姓名，裁處另一位已離職工作人員6萬元，並限制其最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

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另該中心機構管理違法情節嚴重，已違反兒少法第81條及第83條規定，社會局命停辦1年並公布機構名稱。

貝隺佳托嬰中心於2024年2月立案，社會局表示，於案發前無預警加強訪視稽查4次，今年2月19日受理通報後，查看2月10-12日監視器，發現尚有其他兒童受害，在調閱其他時間監視器、索取家長名冊及冒用身分擔任托育人員等資料受阻，3月中旬尋求檢警協助，並同步協助4位家長提告，4月配合檢警搜索取得積極證據，4月15日終止準公共托育服務合作契約，不當照顧行為經專家研商會議確認違法，25日裁罰2名工作人員與貝隺佳托嬰中心。

另關於該托嬰中心更換負責人重新立案一節，新負責人並未違反兒少法規定，經函詢中央，回覆托嬰中心申請設立許可，應依兒童及少年福利與權益保障法及其相關法令規定辦理，符合規定者，發給設立許可證書。經審查朱姓負責人無兒少法第81條消極資格不符合情形，符合相關法規，故於113年2月核准立案，並加強訪視稽查。

社會局說，本案所引發的社會疑慮，社會局將向中央主管機關建議修改現行法規，避免類似情形再次發生。

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