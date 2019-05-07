高鐵主動清查 今年底前將汰換有資安疑慮通訊設備

2019-05-07 15:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年底傳出市場有部分廠商通訊產品，可能有資安疑慮，台灣高鐵公司表示，已依據相關規範全面盤點、清查各項資通訊設備，確認關鍵基礎設施均無使用有資安風險設備，但仍以更高標準，針對一般通訊設備列冊管控並定期追蹤，預計今年底前完成全面汰換有資安疑慮的一般通訊設備，務必確保高鐵各項設備均未曝露於資安風險下，以強化資訊安全。

日前傳出負責台灣高鐵、台鐵和捷運等，無線網路佈建的台灣迅聯通信公司，背後疑似是中資京信通信，有國安疑慮。雖行政院有出面說明非中資暫無資安疑慮，但也修訂相關規範，降低對產業衝擊並兼顧國安要求。

高鐵公司強調，鑒於高鐵建設是民眾仰賴的重要交通工具，更基於國家關鍵基礎設施的防護責任，現已針對具資訊安全疑慮的資通訊設備，主動完成全面清查，並通報行政院備查。後續將配合行政院4月18日公布的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」行政命令及各項後續措施，以確保高鐵營運資訊安全。

高鐵公司表示，數位網路時代，民眾生活無不與資訊通訊息息相關，資安議題面臨嚴峻挑戰，資通安全維護更是刻不容緩。台灣高鐵身為台灣重要的大眾交通運輸工具，肩負每日平均旅運超過18.3萬人次重責大任，對資通安全一向至為重視，平時即不定期透過內部教育訓練，提升員工資安知識與意識，並設立專責單位，管理追蹤資安相關事宜。未來，高鐵公司將持續運用智慧運輸科技，在安全的前提下不斷追求品質的卓越與精進，致力提供旅客更安全、舒適、便利的各項服務。

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