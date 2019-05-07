要怎麼娶到韓冰？ 鄉民傳授「韓國體」大招笑翻網友

2019-05-07 14:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的千金韓冰長相清秀，被韓粉們捧在手心上，有網友在ptt發誓要迎娶韓冰，當韓國瑜的女婿，但不曉得該怎麼下手，請網友教他，網友miforward傳授「韓國體」大招，保證一定能娶到韓冰。

miforward在ptt回文，指娶韓冰是一個凡人高不可攀的夢想，如果沒有驚人口才跟滿滿的內涵是過不了她爸那關的，這邊給一些實用口語技巧，在面對她爸的考驗時可以建立一種心有靈犀的感覺。

miforward傳授，韓國瑜一定會問你憑什麼娶韓冰？韓冰那麼多人喜歡她，你憑什麼跟別人不一樣？我知道你肖想我們家韓冰，但具體你到底想怎樣？這個時侯要堅定，不要找救援，告訴韓國瑜「我會寫一封信到你家給你參考」、「總目標就是要娶韓冰，很多事情，我們所有一切都是往娶韓冰這個目標」。

當韓國瑜問「你真的知道怎麼娶人家女兒嗎？」、「我剛問你那麼多問題，你一個都沒回答」，這時，要回韓國瑜「因為伯父你一直導向把我跟別人比較，我覺得一開始已經先入為主了，我不太想回答你」、「我不是講過嗎？ 最終目標就是要娶韓冰，我是希望能夠鬆綁，讓我可以娶韓冰！」

miforward認為，只要這樣回韓國瑜的問話，韓國瑜一定能理解、感動，把韓瑜嫁出去；這篇發表在PTT八卦版的「廢文」瞬間被網友推爆，網友認為「韓粉表示邏輯通順，娶個女兒不需要知道那麼多細節」、「我覺得可以，還要有愛與包容」、「這可以命名為韓國體了」。

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