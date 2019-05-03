韓冰遭恐嚇坦言會怕 名嘴嗆：韓家人知道人家感受了？

2019-05-03 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友嗆殺高雄市長韓國瑜、韓國瑜寶貝女兒韓冰，讓韓國瑜一家整天提心吊膽，韓國瑜對此直言「心裡不舒服」，韓冰今也在臉書表示「這幾天，若說我不害怕、不恐懼是假的」。名嘴王瑞德則嗆說，「你們韓家人現在知道過去半年人家的感受了？」

上月底媒體人黃暐瀚在廣播節目中直播，談論韓國瑜在臉書發文「台灣安全，人民有錢」，突有一名署名「陳東坡」網友留言「殺韓X韓市長女兒」，威脅對韓國瑜父女不利。高雄市政府獲知後，火速報案提告，追查後確認該名網友的IP來自境外。韓國瑜得知此事直言「心裡不舒服」，韓冰也在今晨於臉書發文，表示「這幾天若說自己不害怕、不恐懼是假的」。

對此，名嘴王瑞德在臉書表示，韓國瑜這幾天拼命駡韓粉，還說這些人是假韓粉，女兒說不畏懼是騙人的。「你們韓家人現在知道過去半年人家的感受了？這些挺你們的傢伙真可憐，像義和團丶紅衛兵中邪般的造神力挺，去攻擊所有批評假神謊言的人，最後却落得屁眼對待的切割。一場遊戲一場夢啊！」

王瑞德更批評，過去半年來別人遭受這些韓粉霸凌時，他們（韓國瑜）的標準答案叫做：愛與包容。現在不愛了，也就不再包容了！正義不會從天而降。他也指出，已經有多位好朋友根據他的教學成功控告台灣各地多名韓粉！恭喜大家！用污言穢語羞辱人的無恥韓粉，一定要讓他們得到教訓！

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