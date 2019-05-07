嘉中創校近百年紀錄 應屆生林晉毅錄取哈佛第一人

2019-05-07 14:11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義地區明星高中應屆畢業生，今年不乏有優秀學生申請上國外大學，嘉義高中學生林晉毅錄取美國名校哈佛大學部國際生，成為該校創校95年來首位應屆生錄取哈佛學子，他的哥哥林柏翰也是嘉中畢業，目前在美國麻省理工學院（MIT）就讀，父親是嘉義名律師林春發，林氏兄弟傑出表現，讓嘉中師生與有榮焉。

嘉中校長劉永堂說，林晉毅錄取哈佛大學部國際生，又經由申請入學管道獲得陽明大學醫學系正取，他捨棄陽明醫科，將選擇出國留學，該校學生宋冠霖、蔡典霖也經由申請入學管道同時獲得台灣大學醫學系正取，可說是三喜臨門。

林晉毅說，他在高中就對生物十分感興趣，除了參加生物奧林匹亞之外，也到嘉義大學和中研院，做口腔癌細胞、嗜鹽古菌幫浦蛋白結構、阿拉伯芥重金屬抗性等多項研究；未來到哈佛大學唸書，希望朝生物科技、電腦科學兩大領域作研究。

林晉毅從小對英文學習充滿熱忱，常閱讀英文小說，書本以外，也透過Vox, CNBC International, Tech Insider等YouTube影片，訓練英文聽力同時增進知識；他獲得SAT1550（美國學術能力評估測試）、托福114的高分。

林晉毅談到國內醫學系的面試題目多是與醫學相關的問題；美國哈佛大學則由在台的校友進行一對一面試，時間長達1小時，面試過程多是分享學習經驗，從面試中認知到國外大學取才方式，獲益良多。

劉永堂說，林晉毅的哥哥林柏翰，目前在美國麻省理工學院就讀，林柏翰曾在丹麥獲得國際生物奧林匹亞金牌，在2016年同時錄取美國麻省理工學院及台大醫學系，也是嘉中創校以來第一個錄取麻省理工學院學生，林氏兄弟的優異表現，讓師生同感榮耀。

此外，嘉義女中學生蕭又筑在今年學測選考5科，全滿級分，經由申請入學管道獲得台大財務金融、外文、資訊管理、工商管理企業管理組等4科系正取，同時也申請到美國杜克大學崑山分校，另發給4年全額獎學金。

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