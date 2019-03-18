嘉市公、私立學校繁星點點 多人通過醫學系一階

2019-03-18 22:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕繁星推薦入學今天放榜，嘉義高中14人上榜、其中通過醫學系第一階段學生共4人，嘉義女中則26人上榜、4人通過醫學系第一階段。

私立學校部分，嘉華高中有51人上榜，其中學測考71級分的王柏鈞、陳宇翔，分別通過台北醫學大學跟慈濟大學醫學系一階，王柏鈞說，因父親在醫院工作、受父親薰陶立志行醫，因此白天上課認真聽講、作筆記，晚上執行讀書計畫，高二後沒補習，住學校宿舍全力念書。

陳宇翔因不喜歡看到血，從小夢想當放射師，但受到當牙醫的舅舅鼓勵，以及經歷奶奶心臟不適、到醫院就醫，讓他改變性向希望轉往醫界發展，他高一時曾到安養中心當志工陪阿公、阿嬤散步、聊天，更確定他想服務民眾的心願，期盼如願錄取醫學系。

嘉華另有顏婕儒、李耘慈、何欣蓓及蔡佳蒨等生錄取政大傳播系、成大環境工程系、中央大學化學工程與材料工程系及台北醫學大學藥學系藥學組。

而他校部分，興華高中今年24人錄取國立大學及通過醫學系一階，輔仁高中國立大學上榜及通過醫學系一階的則有18人。

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