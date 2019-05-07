彰縣55％電都給吃電大咖了 台電教撇步創雙贏

2019-05-07 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕即將進入6月夏季高峰用電，根據統計，彰化縣特高壓和高壓大用戶僅占彰化總用電戶數連1％都不到，但用電度數竟占全縣近55％，電費收益也高達52％，台電針對這些大用戶啟動「需量反應負載管理措施」，鼓勵他們配合尖載少用電就給錢的電費回饋機制，調整產品製程和避開尖峰用電時間，企業不用電台電就給企業錢，創造台電與用戶雙贏。

台電彰化區營業處業務副處長邱華龍指出，彰化縣共有1663戶高壓用戶數、19戶特高壓用戶，去年向台電申請「需量反應負載管理措施」申請戶數共48戶，申請抑低容量共13萬4481瓩（kw），實際執行抑低容量達近12萬瓩（kw），以台中電廠共有10部機組，每部50萬瓩，去年彰化縣透過需量反應措施宣導用戶，調整製程中斷方式減少用電量，就占將近台中電廠1部機組發電量5分之1，大幅減緩台電供電負擔。

每年6月1日到9月30日是全台夏季尖峰用電，台電為鼓勵用電大戶申請參加電費回饋機制，今天，在彰化區營業處舉辦用電技術研討會，邀請中部5縣市特高壓和高壓用戶約70戶參加。

會中，透過研討會互動交流方式，將電力設備維護運轉安全操作經驗、輸電系統事故防範，以及節能技術與大用戶分享，目的更希望用電大戶善用離峰用電，配合台電需量反應負載管理措施「不用電就給你錢！」一同節能減碳，也為企業省下可觀的電費。

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