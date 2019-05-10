天天吃好料》台中潮汕砂鍋粥 粥滑味鮮美

2019-05-10 11:03

〔記者張菁雅／台中報導〕位在台中市台灣大道與五權路口的「皇家御品潮汕砂鍋粥」，開幕2年多，主打潮汕砂鍋粥及粵菜，口感綿密、味道鮮美的粥品讓人忍不住一碗接一碗，由於營業時間從傍晚5時至凌晨2時，已成為老饕的「深夜食堂」。

皇家御品潮汕砂鍋粥一進門就看到水族箱，養著螃蟹、波士頓龍蝦等海鮮，因為這裡的砂鍋粥使用不少海鮮，可以現撈現煮。

皇家御品潮汕砂鍋粥老闆張先生愛吃美食，3年前到中國廣州出差，吃到當地的潮汕螃蟹粥，愛上它的味道，一週連吃5次。回台灣後，他仍念念不忘，索性自己開店，為了讓潮汕鍋符合台灣人的口味，他邀請前蓮園餐廳主廚羅煥耀擔任顧問，歷經半年不斷調整，才推出他認為趨近廣東當地料理的潮汕粥。

至於潮汕粥與廣東粥有何不同？羅煥耀表示，兩者差異不大，廣東粥以大火滾煮，過程中不斷翻攪，直到粥是糊的；潮汕粥則是細火慢燉的粥品，入口時吃得到米粒的綿密。

皇家御品潮汕砂鍋粥共有12種粥品，包括皇家御品蝦蟹粥、海鮮粥、海陸粥等，羅煥耀使用豬骨、雞骨與蔬果熬製高湯，再加入生米熬煮，必須熬到「米粒開花」狀態，最後加入新鮮海產或肉類等食材，整個熬煮時間約30分鐘，砂鍋粥內匯集所有食材精華。

除了潮汕砂鍋粥，這裡搭配的料理以粵菜為主，其他菜系代表性菜色為輔，包括「百花釀油條」、「乾燒蝦仁」、「芙蓉蟹肉」、「塔香虎掌茄子煲」、「清蒸龍虎斑」、「無錫排骨」等都是餐廳的人氣料理。

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