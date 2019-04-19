天天吃好料》彰化北斗顯碗粿 簡單的好味道

2019-04-19 09:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕提起彰化縣北斗鎮的小吃，大家總想到「北斗肉圓」或高麗菜飯，其實老北斗人還有一項最愛，就是「顯碗粿」，創立於1974年的顯碗粿，老闆林仲顯從一個小小的陽春麵攤起家，靠著一碗碗粿擄獲北斗人的味蕾，這碗碗粿有他40年的堅持，料不多，卻散發著濃濃的米香和油蔥香。

已年逾六旬的林仲顯，從賣陽春麵起店，靠炊碗粿成名，工夫傳承自父親，現已傳到第3代，這40多年來，味道始終如一，每天11點開店，賣完為止，4點過後客人通常就買不到。

「顯碗粿」之所以能擄獲北斗人的味蕾在於它「 簡單的好味道」，所謂簡單就是粿體Q彈，入口散發著米香，灑上乾爆香蔥和菜脯，再淋上醬油膏，這就是讓顧客一再上門的好味道。

表面看似簡單卻有許許多多的眉角，林仲顯說，為了讓粿體Q彈有勁，每天必須泡米、磨漿，所用的在來米，更是一年前就要向米商下訂，儲放一年，才能炊出它的Q勁。

而油蔥酥，老闆不買現貨，堅持到菜市場買紅蔥頭，再加入絞肉、肥肉爆香熱炒。別小看這油蔥酥，少了這一把，碗粿變得索然無味。

而讓碗粿起畫龍點睛之妙的非菜脯和醬油膏莫屬，有點鹹、卻不會太鹹，鹹得太過，會搶走米香，少了這分鹹，則讓碗粿吃起來似乎少了些什麼。

第三代年青老闆林進昌說，全台的碗粿不知凡幾，有人以用料澎湃取勝，但北斗碗粿，就是簡單，也因為簡單，更需要堅持，因為若料多，如果出錯，客人並不會覺察，「顯碗粿」因為簡單，你稍有出錯，口感、味道馬上有變，所以火候、溫度、用料步步是關鍵，絕不能偷懶或減料。

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