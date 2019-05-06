北捷驚見台東山海美照 網友嘆：花蓮王夫妻都在宣傳自己

2019-05-06 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運忠孝復興站人潮繁多，是廣告宣傳的一級戰區；5月份開始，廣告牆上出現以台東為題的城市形象宣傳，相較以往宣傳城市廣告總以斗大的「台東」兩個字樣呈現，這次的廣告手法也讓花蓮縣立委蕭美琴佩服表示，「不得不承認，台東縣政府的行銷美感已遠遠超越花蓮了」。

蕭美琴在臉書上分享文章內容指出，5月份的忠孝復興捷運站廣告由臺東設計中心主導，宣傳企劃的核心為「純粹、回歸本質意象」，以大型山海實景影像，揭露出台東既有的「山海空自然元素」。整個忠孝復興站的三面廣告版位，分別呈現了「都蘭山 （山）、金樽 （海）、嘉明湖 （空）」，廣告呈現跳脫以往的視覺壓迫感，希望讓觀者能感受台東的廣闊自在。

蕭美琴深耕花蓮多年，日前分享該文章時也佩服台東縣政府，直言「行銷美感已遠遠超越花蓮了」，令許多網友感嘆，「當花蓮還在用老梗吸引單一客群的時候，台東早就被更多外國人看見了！我的日本朋友更是每年都必到台東衝浪、放空」、「花蓮王都在宣傳他們兩夫妻自己，哪時候宣傳過在地風情？」，也有網友拜託「請蕭委員不要放棄花蓮...」。

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