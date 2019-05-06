「媽媽我愛你！」國小學童大聲說 還要寄信給母親

2019-05-06 15:21

［記者王秀亭／台東報導］「媽媽我愛你！」母親節前夕，東海國小二年級學生在台東郵局人員的鼓勵下，站在大聲公前，勇敢地喊出對嬤嬤的愛，並將事前寫好給媽媽、阿嬤的信件及明信片，投遞到臨時郵筒裡，將在母親節前，透過郵差傳遞對媽媽、阿嬤的感謝。

台東郵局今天在東海國小舉辦母親節明信片書寫活動，東海國小順道結合二年級信件書寫課程，讓學生們在練習寫信及明信片的過程中，寫下對家中女性照顧者想說的話。

「感謝媽媽的陪伴，讓我不孤單。」「我很依賴奶奶陪伴寫功課，現在會慢慢學著自己完成了。」「謝謝媽媽用心照顧我和妹妹。」「媽媽總是買我愛吃的東西，我愛你！」學生們不僅用寫的，還有學生站上台，和同學們分享信中內容。

台東郵局局長游仁崑表示，網路發達，許多人都透過社群軟體傳達心中想法，但「手寫有溫情」，不管是以文字、圖畫對媽媽、阿嬤表達感恩與祝福，都具有紀念價值，為人母者幾年後再拿出書信回憶，心中的溫暖無法言喻，台東郵局樂於擔任傳遞者的角色，因而在母親節前夕前進校園舉辦活動。

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