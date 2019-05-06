母親節前 媽媽寶寶「回娘家」醫院分享新生喜悅

2019-05-06 11:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕母親節前，中國醫藥大學新竹附設醫院近1個多月來誕生了24個寶寶，今天特地邀請媽媽寶寶「回娘家」，分享新生喜悅。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，婦產科團隊有4位醫師各有專長，提供從產檢、羊膜穿刺、高層次超音波等檢查「一條龍服務」，孕媽咪不用舟車勞頓，奔波在不同院所檢查。生殖醫學中心主任林孝祖說，產房擁有「水岸第一排」的視野，面對頭前溪綠茵如草的環境，讓孕媽咪歡喜待產，產後更能安心休養。

院內第一位寶寶是在3月19號誕生，還有3個寶寶不約而同在兒童節前夕4月3號出生。郭姓媽咪則是在4月18號喜迎雙胞胎。另外，賀姓孕媽媽在第17週突然發生「腸扭轉」，如果不立即處理可能會有生命危險，經過婦產科主任蘇聖淵和一般外科醫師古君平緊急開刀拿掉壞死的腸子約60公分，母子均安，目前第20週了，兄弟雙胞胎都健康。

蘇聖淵建議，高層次超音波檢查主要在20至24週進行，孕媽咪透過高層次超音波，可從頭到腳把胎兒「看」一遍，若有重大異常，至少有8到9成的機會可檢測出！

另外，政府也鼓勵並部份補助滿34歲的高齡產婦直接做羊膜穿刺，以觀察胎兒是否有染色體異常如唐氏症的機率，準確率可高達99.9％。另外，一種非侵入性染色體檢測（NIPT）的升級服務，可針對14種胎兒染色體疾病進行篩檢。

陳冠儒建議，懷孕時必須攝取足夠的營養，在懷孕初期（13週之前）葉酸十分重要，能幫助胎兒神經系統的發育，如深綠色葉菜類、水果、蛋類、肉類及堅果等。懷孕中後期建議孕婦多補充鈣質，增進胎兒骨骼與牙齒的成長，如奶類食物、魚貝類、芝麻、杏仁、山粉圓等；以及補充鐵質，幫助媽媽跟寶寶的造血功能，以紅肉、深色蔬菜、藻類、堅果類為主。

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