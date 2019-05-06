國中教育會考 170名試務人員入闈

2019-05-06 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕國中教育會考將於5月18、19日舉行，170名試場工作人員今天下午在國家教育研究院台中院區入闈；台師大副校長宋曜廷表示，國中會考命題依循以往原則，考綱不考本、難易適中、題型內容取材生活化、趣味、多元化，建議考生非選擇題要好好發揮，不要空白，最後兩週按步就班，整理所學，就能從容應試。

國中教育會考，今年全國18考區及中國考場共有21萬5219人報名，共設有219個考場、5721個試場，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。寫作測驗只考一篇作文，英語聽力為3選1的選擇題型，數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

170名試務人員，今天在教育部次長范巽綠等見證下一一唱名入闈，將於14天內進行測驗卷的組題、印卷及裝袋等，印製完成的試卷將於5月16、17日由全國試務會協助各考區在警力戒護下運回試務主辦學校。

負責心測中心的台師大副校長宋耀廷表示，國中教育會考原則有三項，第一是考綱不考本，命題及組卷都會依循九年一貫課程綱要的課程標準及能力指標，不會偏重任一版本，考生只要將學校教的版本認真讀完，就能從容應試。

第二個原則是試題難易適中，通過率大致維持在5成到5成5之間，基本能力也是很重要素養的一部分，因此考量試題的鑑別度，會在最佳化條件下再擴充基本能力的題目及題型。

第三個在試題的題型及內容取材上會儘量生活化、趣味化、多元化，目的在鼓勵考生覺查到應用在生活上及應用方向可以很多元，儘量讓試題比較輕鬆活潑，讓考生發揮其能力。

宋耀廷建議考生在非選擇題部分要盡量表達發揮，不要空白，最後兩週將作息及讀書計畫安排好，按步就班，把該唸的及複習的內容做一個整理，就可以從容上考場，得到最能反映自己能力的成績。

主辦的國立台北科技大學附屬桃園農工校長陳勝利表示，國中教育會考是台灣規模最大的考試，170名工作人員有5人要在入闈的14天中度過生日，還有母親節，感謝家屬的支持，希望組券等能達到零缺失、零爭議的共同目標，並呼籲社會大眾在考試時，避免在考場周邊集會遊行等，以免影響孩子考試。

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