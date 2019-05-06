頭份灌溉溝變「牛奶」 疑遭人傾倒污水

2019-05-06 12:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒昨接獲陳情，稱苗栗縣頭份市石觀音附近水溝呈乳白色，懷疑水質遭污染，隨即通知環保局到場共同會勘、採樣；苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，該區域無列管工廠，初步排除遭業者排污，疑似是人為傾倒或藉溝渠清洗物質，目前已採樣化驗，並呼籲民眾勿隨意傾倒物質進溝渠，否則將面臨最重30萬元罰款。

陳光軒指出，昨傍晚接獲民眾陳情，指出石觀音附近的雷公圳排水溝水質呈乳白色，會同環保局人員到場稽查，確認水質有明顯異狀，但現場無異味，而污染區域呈斷點式非整段完整流域，懷疑是人為隨意傾倒，由於附近農田皆會自該溝渠引水，擔心農作物受影響，將持續追蹤採樣結果，確認污染物質。

蔡政勳說，獲通報後立即調閱污染源資料庫，確認附近並無列管工廠，初判疑似為人為傾倒或在溝渠清洗容器等，目前暫難確認污染物為何，但已採集水質化驗，將進一步釐清可能的污染源。

蔡政勳強調，在水溝、河川等水體或沿岸規定距離內不得棄置垃圾、傾倒廢水等，民眾若要處理污水或清洗容器、設備等，應循正當途徑，否則恐觸犯水污染防治法，將可處以3至30萬元罰款。

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