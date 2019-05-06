台灣研究講座首度和馬來亞大學合作 談台灣文學和馬華文學

2019-05-06 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部台灣研究講座今年首度與馬來西亞馬來亞大學合作，共同辦理文學交流主題，透過兩國文學創作者、學者與青年學生的交流對話，探索台灣與馬華文學風格的異同，帶動馬國民眾閱讀台灣文學作品，亦可望持續提升新南向國家研究台灣之風氣。

教育部國際司科長郭玲如表示，為提升全球台灣研究的學術影響力、增進台灣議題之國際能見度，教育部自92年起與世界一流大學合作設置台灣研究講座，主題涵蓋歷史、文學、語言、政治、經濟、藝術等領域。透過開設台灣研究課程、學者互訪、研究生獎學金、出版品、辦理工作坊/研討會、市民講座等方式，深耕台灣研究領域、培育台灣研究專家。

過往計畫合作對象多是區域研究風氣盛行之歐洲、北美洲知名學府，較少東南亞國家大學提出申請補助。郭玲如表示，為因應「新南向人才培育計畫」，教育部自106年度起積極推動與新南向國家合作，陸續與泰國、越南、新加坡及印尼等國計6所大學共同辦理。

泰國納黎萱大學2017年到2018年開設「台灣研究講座」，該校以台灣受國際注目的軟實力─文化創意產業為主題，開設相關課程、辦理學生互訪交流、師生共同田野調查、圓桌論壇等活動，讓台灣軟實力在泰國被看見，更發現台泰文創特色之互補性，增加未來台泰文創產業合作的可能。

越南國民經濟大學2017年到2018年以自然災害管理為題，通過專家學者互訪、共同研究、開設學程等，共同提升台越雙方因應氣候變遷之自然災害風險管理能力。該校代表來台參訪期間，與台灣颱風洪水研究中心、國家防災科技中心、台北市防災社區等進行經驗交流，更與國立台北大學簽訂合作備忘錄，在人員培訓、學生交換及學術交流方面推動具體合作方案。

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