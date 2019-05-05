人流就是金流！拚台北東區復興 柯P：已規劃大型活動

2019-05-05 18:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立國樂團今在東區地下廣場舉辦活動，台北市長柯文哲致詞時表示，政府要透過硬體面、軟體面與組織層面來振興東區，目前台北市已經開始規劃東區的大型活動。

台北市立國樂團今天在東區地下廣場舉辦歌劇《我的媽媽欠栽培》劇本賞析活動，柯文哲、台北副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、捷運公司董事長李文宗都出席。柯P在致詞時表示，台北市政府本來就舉辦很多藝文活動，台北市立國樂團更是重要的支持者。他隨後也談起東區復興，認為要從硬體面、軟體面與組織層面來著手。硬體面就是地下街、公園整建，軟體面是多舉辦活動，組織面則是要成立商圈組織。

柯文哲也說，人流就是金流，東區地下廣場這個月幾乎每天都有表演，開始把街頭藝人、藝文團體帶了進來，目前北市也已經開始規劃東區的大型活動。他以台北燈節為例，一次就有幾百萬人次，直接把西門町拉起來。柯文哲也自嘲，今天是假藝文活動之名，行東區復興之實。

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