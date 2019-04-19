北市不止東區人潮衰退！ 議員指士林中山北路沿線更慘

2019-04-19 17:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年來商圈人潮衰退，東區商圈空屋率攀升，備受關注，台北市議員張斯綱今在議會質詢，指出不僅東區空屋率高，士林中山北路沿線更衰退，像是中山北路家具街無人潮、天母商圈空屋高，不少店面都在招租，要求商業處想對策，不能等問題發生了才開始做，應積極處理商圈問題。

台北市東區商圈近年人潮衰退，店家陸續倒閉，面臨租不出去的窘境。張斯綱今在議會質詢表示，不僅東區無人潮，士林中山北路沿線更慘，不少店面空置、退租，認為政府應先預防，思考是否能將士林夜市的人潮導入做串聯。

張斯綱說，天母商圈過去攤商密集，如今同樣面臨沒落問題，看不到政府用心，都是商圈自己在努力，最近看到天母不少商圈打出促銷、抽獎的活動，就是為了能夠吸引民眾消費。

張斯綱進一步指出，政府不能等事情發生了才開始做，有徵兆就要開始積極想辦法，像是有些商圈無協會，商業處應積極輔導成立，台北市現在各商圈人潮陸續衰退，影響台北市的形象，商業處應和各局處整合，解決商圈面臨到的問題。

議員林世宗表示，士林商圈周遭包含基河路、大東路、小北街等，逐漸沒落，無規劃動線、建物老舊、髒亂不堪，市府應想辦法改善，重造士林商圈繁榮，讓老闆賺錢、民眾消費得開心。

產發局長林崇傑允諾，將會與地方做討論，促進士林商圈繁榮。商業處長高振源表示，台北市有59處商業密集地區、約36個商圈組織，會協助輔導成立；市府在天母萬聖節和美食節都有與天母商圈明顯互動，未來也會努力將商圈特色擴大，變成當地特色。

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