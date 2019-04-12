台北東區沒落怎麼救？ 林欽榮給藥方…

2019-04-12 18:01

〔記者林家宇／台北報導〕台北市前副市長林欽榮今天舉辦新書發表會，分享對台北都市面貌改變與未來發展藍圖看法。談到日前北市府拋出空屋稅救東區商圈的想法，林欽榮強調，東區商圈的沒落其實與銷售行為的轉變有關，這也是全世界正面臨的問題，但無論以何種方式解決，「大眾運輸導向型發展」（Transit Oriented Development，TOD）絕對是未來重要的方向。

東區商業區沒落該如何解決？林欽榮受訪時說，空屋稅固然可以考慮，但要探討的是東區問題的核心所在，那就是銷售行為的轉變，不僅在東區，這是全世界正面臨的問題。林欽榮認為，世界的樣態已經不是傳統街區零售的時代，沿街型的店家會慢慢調節。

林欽榮說，台灣未來的消費行為會聚集在TOD的範圍內，例如南港，雖然仍缺少商業，但車站周邊已慢慢活絡起來，西門町因為有捷運也是如此，強調「要用對藥方」，呼籲台北應盡快準備TOD，也相信柯文哲夠聰明，有智慧能夠處理。

林欽榮說，東區商圈沒落無論以何種方式解決，「大眾運輸導向型發展」（Transit Oriented Development，TOD）絕對是未來重要的方向。（資料照）

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