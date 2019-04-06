考察東區沒落提對策 柯文哲先歸咎「媒體刻意炒作」

2019-04-06 17:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市東區閒置店面越來越多，商圈逐漸沒落，台北市長柯文哲趁著清明連假前走訪東區，今日下午在臉書PO文，並張貼一張東區考察心得報告，報告中提出4項振興方案，柯並在PO文中指出，東區空店問題在媒體刻意的炒作下，現在變成只要一家店結束營業，都會躍上媒體版面。

柯對東區提出4項振興方案，包含「組織商圈協會整合地方意見」、「加速劃設綠色人行道引人流到巷弄、頂好廣場綠廊長期下來缺乏特色」、「將由捷運局重新規劃設計城市舞台，搭配活動與二手市集提高民眾停留意願」，以及「商業處推廣的老店新生計畫，將加入改造東區特色店家」。

柯文哲在文中表示，他在清明連假前到東區走了一趟，有了一些初步的想法。柯認為，東區空店問題在媒體刻意的炒作下，現在變成只要一家店結束營業都會躍上媒體版面，但其實單一事件不會改變全局，東區的問題背後有相當多的因素，大致上可以分「金流」與「店租」兩個層面。

柯指出，高房租與高店租是台北新創產業重要障礙，新創事業一有成績，往往就被房租吃光，這個問題遏殺了新創事業發展的動能。然而，目前台灣超過3個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。

柯還說，台北過去4年總金流沒有改變，在西區、大稻埕、信義計畫區明顯成長的情況下，相對的東區就下降，加上電商興起，實體店面也需要改變營運模式。他認為，花錢辦活動短期可以帶來一些人潮，但不是振興東區的長遠之計。

柯表示，政府不會比業界更了解市場，所以前幾天他去聽一聽當地商家有什麼想法，市府可以幫忙做什麼；結果他發現，東區沒有正式的商圈發展協會，沒有整合行銷，長期各自為政，市府協助組織一個完整的單位，協調整合地方的意見，這也是振興東區的第一要務。

此外，柯文哲提到，市府進行中的鄰里交通改善計畫，東區這一塊也會加速進行，讓行人安心在巷弄逛街；頂好廣場這一塊綠廊，長久下來缺乏特色，市府也請捷運公司規劃一個城市舞台，搭配大型封街活動以及常態的二手市集，來提升民眾在這裡停留的意願。

柯表示，商業處這幾年在艋舺、大稻埕做了不少老店新生的再造計畫，成績很好，他也期待東區的特色店家可以加入改造，提升品牌價值，讓這些老店不只吸引老顧客，還吸引更多國際觀光客。總體來說，東區的問題，未來市府會列出完整計畫，從抑制高房租、改造人行空間、整合行銷、發展商圈特色，一樣一樣改進才能創造更多價值。

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