支援《生死接線員》醫院場景 彰基盼更多人認識器捐移植

2019-05-04 22:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是巧合？還是老天自有安排？

公視今晚上檔新戲《生死接線員》，戲中全部醫院場景都是在彰基體系取景，彰基、員基、二基全力支援，而劇中醫院名稱為「利恆醫院」，取名由來為，因為耶穌誕生在伯利恆，於是取後面二個字「利恆」，作為醫院名字；而彰基的全名也正是彰化基督教醫院！

「原本劇組苦尋不著拍片醫院，打了500多通電話都借不到！」彰基體系媒體新聞中心經理閻廣聖表示，他還記得當時他接到劇組電話時，對方聲音很小聲，他還請對方說話大聲一點，當他聽到要借醫院拍戲，劇情就跟器官捐贈移植有關，他馬上就跟院長陳穆寬報告，院長一口就答應了，前後還不到10分鐘，劇組差點無法置信，長期以來被拒絕，如今獲得了曙光。

閻廣聖說，《生死接線員》所開拍的醫院場景非常多，劇組勘景後敲定以員基為主，因此，8成場景都在員基取景，從停機坪到急診，連物流中心都商借作為劇中的器官捐贈移植小組的辦公室；而開刀房則在彰基取景。

《生死接線員》有一幕戲，必須借用加護病房拍戲，這真是一大考驗，因為不可能把患者清空來拍戲，但事情就是這樣剛好，二基有一間全新的加護病房，解決了劇組的燃眉之急。

但要在彰基開刀房拍戲，可不簡單，因為每天都排滿了手術，最後敲定利用星期六中午過後到晚上，以及隔天星期日，硬擠出兩個星期六、日時間，才完成開刀房的取景；但所有拍戲人員進出，以及拍攝器材的出入，一切比照進出開刀房消毒的最高規則，沒有可以例外。

「全力支持，能借的都借了，能配合都配合！」閻廣聖說，因為員基物流中心改造成拍戲的器官捐贈移植小組辦公室，有幾場戲要晚間拍，劇組請求員基外圍與立面燈光開啟。讓鏡頭透出移植辦公室時的溫暖專業感覺。

包括預告片有出現救護車出意外畫面，原本劇組要借二手救護車，但醫院只有全新救護車，最後仍是借救護車拍戲，但劇情安排的意外畫面，則是透過電腦後製完成。

閻廣聖說，主要演員曾少宗、劉倩妏、李杏、邱震瀚，都到彰基見習，彰基許多醫護人員也都來擔任臨演，彰基醫師張尚文也在劇中其中一幕，演出腦判醫師，就是要讓更多人透過戲劇來認識器官捐贈移植的重要性。

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