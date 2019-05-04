離譜！保護老鷹活動變摸鷹 保育人士痛批猛禽非寵物

2019-05-04 16:46

〔記者劉力仁／台北報導〕觀光局北觀處今天在觀音山遊客中心舉辦「2019年觀音觀鷹」系列活動首波「春日觀音觀鷹趣」，結果會場出現5隻老鷹讓民眾撫摸親近及合照，保育人士痛罵，老鷹是猛禽，不是寵物，這是錯誤的保育教育，醞釀集體向北觀處抗議。

北觀處：停辦近距離觸老鷹活動

北觀處解釋以往類似活動，小朋友都拿望遠鏡看天空老鷹飛翔，比較無感、也提不起興趣，所以這一次試著讓小朋友近距離觀察老鷹，希望讓小朋友有感，強化生態教育功能，沒有任何營利行為；觀光局北觀處課長邱于庭表示，今天下午與保育團體緊急溝通之後，決定停辦近距離接觸老鷹的活動。

台北鳥會總幹事陳仕泓表示，所有的老鷹都是猛禽、也都是保育類動物，他在會場看見有業者將老鷹給參觀的民眾撫摸、合照，覺得不可思議，這是完全錯誤的保育教育，正確的教育方式應該是教導民眾跟老鷹保持距離，不是像養寵物一樣，引導民眾撫摸。

這項活動今天上午10時在觀音山遊客中心舉辦開幕儀式，現場並有猛禽生態駐站解說、音樂表演、生態學堂、手作DIY、觀音山步道及文史導覽、生態影片賞析等活動體驗。

保育團體表示，上午活動很正常，下午突然出現令人無法理解的摸老鷹活動，引發保育團體憤怒，今天應邀參加活動的保育團體醞釀集體向北觀處抗議、撤攤。

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