觀音山賞鷹5月登場 觀光局擴大舉辦邀民眾6月嚐筍、9月百人健行

2019-04-24 13:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入春季，也是觀音山賞鷹的最佳時節。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景管理處辦理的「2019觀音賞鷹」邁入第17年，今年為呼應2019小鎮漫遊年，首度將活動擴大為3場次，邀請民眾5月來觀音山賞鷹、6月品嘗在地特產綠竹筍、9月參加百人登高健行重新認識觀音山。

由觀光局北觀處每年辦理的觀音山賞鷹活動，今年擴大舉辦，共分為3波系列活動，首波由「春日觀音觀鷹趣」打頭陣，5月4日至5日登場，觀音山迎來南國冬候鳥北返的猛禽們，現場活動有專業猛禽生態駐站解說、觀音山步道及文史導覽，生態影片賞析、DIY等活動體驗；第二波為6月1日「夏日農遊綠筍趣」，透過在地專業主廚料理觀音山在地農特產--綠竹筍，提供民眾現場品嚐，並舉辦趣味活動讓民眾參與並認識在地農特產；第三波9月7日「秋日柚香登高趣」百人登高健行，直接走入觀音山步道，感受登山的樂趣。

觀光局表示，為迎接擴大舉辦活動的第1年，今年特別在現場限量發放總價值達20萬元的現金折價券，民眾只要報名參加活動，並完成報到或活動現場拍照分享FB或IG+hashtag #2019觀音觀鷹，就可獲得100元折價券，數量有限，贈完為止。

7月1日至9月30日還有硬漢嶺攻頂認證，民眾只要與硬漢碑拍照，即可至觀音山遊客中心領取數位證書，之後可憑證書至活動特約商家消費享受優惠；另，還有秋日柚香登高趣導覽與觀音山生態步道體驗遊程等系列活動，盼加深民眾認識觀音山的自然生態與人文風情、並悠遊於山間步道，享受森林浴，留下美好的在地旅遊體驗。

為提倡生態保育，今年活動現場也推廣民眾自行攜帶環保餐具，並將垃圾自行帶走，鼓勵民眾多利用大眾交通工具，從蘆洲捷運站出站後依指示搭乘三重客運就能直達觀音山遊客中心。

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