以小博大！遭烏鴉攻擊 老鷹竟落荒而逃

2019-04-26 14:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕身材明顯小林鵰一號的巨嘴鴉，看到林鵰入侵其領域，奮不顧身守護家園，展現拚命三郎的鬥志，結果林鵰落得挨打的份，最後落荒而逃，狼狽過程被民眾全都錄。

嘉義縣梅山鄉瑞峰村「賴坤陽的家木屋民宿」老板賴俊謀，昨天下午3點多在民宿停車場看到空中有3隻大型鳥飛來飛去，仔細一瞧，竟然是兩隻烏鴉不斷攻擊、追趕體型較大的林鵰，過程林鵰幾無還手之力，任由烏鴉追咬，小欺大畫面，遊客們看了驚呼連連。

賴俊謀指出，可能是林鵰過於接近烏鴉育雛的巢，這對烏鴉才會主動攻擊驅離。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示，林鵰是大型猛禽，身長約67至81公分，翅膀伸展後最長可達178公分，是全台灣留鳥猛禽中翼展最長；巨嘴鴉又稱大嘴烏鴉，身長約46至 59公分。

陳建樺強調，自然界的定律並不一定是體型小就是輸家，鴉科是聰明又會團體合作的鳥類，牠們會聯合驅離體型大的猛禽（入侵者）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/