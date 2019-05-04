新自強號全線「站票」首周末 乘客憂安全建議多設扶手

2019-05-04 18:00

〔記者林佳儒／台北報導〕一到周末或尖峰時刻，想搭東部幹線的火車總是一票難求，為了紓解旅客乘車需求，台鐵開放普悠瑪號、太魯閣號全線站票，當日每列次提供120張無座票，要讓乘客都有辦法搭上車，購買站票價格與坐票一樣，限「當日使用」，目前僅開放各車站窗口購票，自動售票機、網路以及APP尚未開放購買。

許多民眾擔憂「站票的話有點危險性，像太魯閣號是傾斜式列車，一些老人家長途站著會很不方便。」「如果全車都是坐票的話，坐位品質舒適度跟安靜度，一定會比較好。」但還是有民眾表示，若真的趕時間的話，還是會考慮，「覺得應該多設一些扶手，讓大家有地方可以抓穩。」

過去因為新自強號，車速較快加上過彎傾斜，為了民眾的乘坐品質，多年都未販售站票，只有在連續假期、風災過後等較大疏運需求時，才會開放站票，然而現在不分平假日販售站票，對安全是否大打折扣？台鐵台北站長黃榮華：「經過這幾年來，我們對這些站立乘客訪問，絕大部分認為，不會阻礙他的身體不適。」台鐵也觀察，部分人買站立票上車，也很少站在車廂裡面，大部分會找車與車廂之間的一個空位坐下來。

雖然台鐵掛保證經過安全測試無虞，但民眾普遍對於新自強號站位仍有疑慮，台鐵表示會派人員巡視，在便利性與舒適度之間取得平衡，避免站票乘客都「擠在同一個車廂。」新制才剛實施，乘客對於開放站票是否滿意還須觀察。

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