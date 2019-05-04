號召地方書店 台東首度舉辦閱讀市集

2019-05-04 12:17

［記者張存薇／台東報導］把閱讀帶進日常生活之中，台東晃晃二手書店號召在地傳統書店，今天共同舉辦閱讀市集，50組創作者、插畫家、手作達人、友善栽種的小農帶來私藏選書，均一高中也帶來「東南亞移動圖書館」，分享外籍移工的世界。

活動召集人素素指出，響應2019世界閱讀日，因此號召台東市三省堂、關山鎮學友屋等傳統書店共同舉辦閱讀市集，希望互相分享與交流，一起推動日常生活多閱讀。

會場中也有二手書分享、台灣史前文化博物館提供「山海臺灣、山海先民AR繪本」與「石，你好！台11線史前散策」等新書，帶大家走讀史前文化故事，其他還包括手作點心、小農市集，讓親子可以輕鬆的席地而坐看書、野餐。

此外，均一高中師生也帶來「東南亞移動圖書館」，分享不一樣的閱讀故事。均一高中老師劉政暉說，外籍移工可能因為在台灣無法取得書籍、而被誤以為不愛閱讀，其實每個人都有閱讀權利，這是為了移工設計的圖書館，也擴充增加攝影展等元素，希望更多人能走入移工生活。

台東閱讀市集地點在台東市鐵花村，活動時間至下午5點，素素說，歡迎民眾走走逛逛，體驗不一樣的台東在地書式生活。

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