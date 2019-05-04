夜市賣餅乾小妹妹 女童父母要接受親職教育

2019-05-04 10:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市有1對小姐妹跟著媽媽到夜市叫賣餅乾「賣到打瞌睡」，引發民眾關注；社會局社工實地家訪並到媽媽工作場所進行關懷訪視，瞭解小姐妹照顧情形，由於其家庭經濟狀況並不穩定，社會局主動提供白米、餅乾、早餐飲品等物資，以支持其家庭生活所需。

社會局今（4）日表示，後續會持續追踪提供相關協助之外，為了提高小姐妹的家庭親職教育能量，該局也發文請女童父母接受12小時以上親職教育，以建立良好的教養觀念。

女童媽媽說，兩個女兒並不是每天都在夜市待到很晚，因為工作關係把小女兒帶在身邊也是不得已，平時若工作地點在市區，女童爸爸下班後就會把小女兒接回家照顧，但若是到比較遠的地區如七股或佳里等地擺攤，就必須等到下班後才能讓小女兒回家，近日帶著兩個女兒到夜市賣餅乾，是因為女兒主動要求，所以才又帶去。

社會局表示，考量夜市工作時間常要到深夜，實在不適兒童的身心發展，與媽媽溝通後，媽媽也同意未來到夜市擺攤時，協調爸爸或其他親友協助照顧兩個孩子，避免兩個孩子因為到夜市去而影響其正常生活作息。

這對小姊妹，姊姊8歲就讀小學，父親平時在工地工作，每月工作收入約2萬元，5歲的妹妹目前由媽媽帶在身邊照顧，因媽媽受僱於夜市攤商，平日妹妹都跟著往返各大夜市。

社會局表示，考量小妹妹已屆幼兒園入學年齡，因此協助尋找合適的幼兒園所，並協助申請相關的托育費用補助，希望能順利將妹妹送到幼兒園就讀，也減輕女童母親的照顧壓力。

社工也特別到校瞭解姐姐在學校的適應情形，校方發現姐姐在學校容易打瞌睡，且學習意願較一般同學低落，輔導室已介入輔導中。

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