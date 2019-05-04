基隆潔牙賽 成功、仁愛、二信取得9月全國賽門票

2019-05-04 09:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩活動，今年有近500名學生踴躍參賽，學童們發揮平時在早自習、午休的苦練成果，從口腔衛生常識測驗、牙線操作與貝氏刷牙法等潔牙技巧，再由牙醫師進行口腔衛生檢查，透過檢測學生牙菌斑指數高低，一較潔牙效率的高下，最後由成功國小獲得甲組冠軍、仁愛國小甲組亞軍、二信國小乙組冠軍，取得9月在桃園市舉行的全國賽代表權。

基隆市牙醫師公會表示，近年基隆市在全國潔牙觀摩表現出色，多所學校皆曾獲佳績，去年更是囊括全國甲、乙組雙料金牌，今年有近500名師生及校護與會，國小有25校（甲組17校、乙組8校）、幼兒園11所（團體組11組、親子組18組）、特教組7校（自立自強組22名、同心協力組3組）。

牙醫師公會理事長林大偉說，身心障礙或特殊需求者的孩童，因為認知或肢體上的障礙、口腔肌肉和神經敏感等原因，使得一般人簡單的生活照護和潔牙都變得困難，需要協助。希望藉由這樣的活動，可以讓學校重視這些孩子的口腔健康，也讓家長學習如何幫孩子潔牙。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞也說，學齡前兒童的口腔清潔是家長的責任，因為學齡前兒童手部肌肉發展尚未成熟，所以需要由家長協助刷牙和使用牙線。活動特別設計親子組，邀請家長與小朋友組隊參加，不僅家長可以學習到正確的潔牙方式，還可以促進親子間交流默契，是很難得的經驗。

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