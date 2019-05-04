獨家》蘇貞昌密約張子敬喝珍奶 為了這件事...

2019-05-04 08:47

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌請環保署長張子敬喝1杯珍珠奶茶，搞定環保紙吸管的測試！

環保署5月1日宣布，自今年7月1日起包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，首次違規會先開勸導單，並進行複查，若仍違規，則依據廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

至於外界建議外帶塑膠吸管一併納入管制部分，則有1年宣導緩衝期，將考量內用禁供吸管的實際實施狀況，再評估是否將外帶納入法令管制，盼1年內能評估完成。

據悉，接任閣揆後積極要化解民怨的蘇貞昌，鑑於環保署7月起將限制內用者使用一次用塑膠吸管的新制將上路，原本擔心民眾若在速食店店內改用紙吸管是否會造成不便，部分民進黨立委也有疑慮，「改用紙吸管OK嗎？」蘇揆因此決定找環保署長張子敬進行環保可分解紙吸管的測試。

蘇貞昌日前致電張子敬，向對方說要請吃飯。長官要請客，張子敬不疑有他，如期赴約，但雙方餐敘的地點不是在大飯店，而是在蘇揆平日常去的行政院員工餐廳。

雙方就定餐桌吃完自助餐，蘇貞昌特別請幕僚買了珍珠奶茶，當場要張子敬親自實驗、測試，以紙吸管喝珍珠奶茶是否會帶來不便？看到蘇揆幕僚拿來珍奶與環保紙吸管，此舉讓張子敬有些意外。

張子敬當場以紙吸管試喝珍奶，情況很順利，並不會像部分民眾擔心使用紙吸管不好吸，張子敬測試結果認為「OK」，蘇貞昌也說「OK！」

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