福和客運退出基北1550線 4家客運支援營運

2019-05-03 19:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆至台北的1550路線運能不足，經常脫班，經立委蔡適應和公路總局協調，4月1日基隆客運、首都、中興、光華4家業者支援營運，日前福和客運向公路總局表示將退出營運，5月起由4家業者代駛。

1550由基隆火車站經高速公路、公館到行天宮，是基隆台北的熱門路線之一，原由福和客運營運10多年，但經常脫班，民眾投訴不斷，公路總局評鑑未過關，今年2月重新評選由泰樂客運接手營運，目前還在籌備階段。

由於福和客運運能不足，脫班嚴重，蔡適應與公路總局協調會勘，4月1日有4家業者支援1550路線，改善脫班情形，5月起福和退出1550營運，由其他4家客運業者代駛，蔡適應表示，旅客權益第一，感謝4家業者能再加派人力車輛營運，維持1550路線運能。

蔡適應說，目前福和還有負擔1551路線，是基隆到新店重要的通勤路線，他也請公路總局多加留意營運狀況，不能再重蹈1550的錯誤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/