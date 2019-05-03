展空白畫？ 藝術家：開幕時揭曉為何「我藝見你就笑」

2019-05-03 23:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕定居南投縣草屯鎮的藝術家黃圻文，4日起在南投縣文化局展出「天地翩翩」創作個展，昨天布展工作人員對一幅名為「我藝見你就笑」的空白畫大感好奇，黃圻文說，這幅畫會在開幕式畫上，而這幅畫正看是抽象畫，反掛卻是具象畫，屆時大家就會了解為何見到就會笑。

多次應邀到歐洲等國家展覽的藝術家黃圻文，明天起一連兩週回到南投縣文化局玉山展覽室展出54幅最新創作。其中有1幅完全空白，工作人員今天在掛好畫並貼上展出名牌後，站在畫前看了很久，不懂什麼都沒畫的作品叫「我藝見你就笑」。

黃圻文說，這次展出的畫作以抽象為主，但其實抽像中有具象，而創作方式有結合書法、潑墨、版畫等技法，因為很多人聽到「抽象畫第一個反應就是「看不懂」，因此才會留一幅在開幕當天現場繪製，正看是抽象畫，但一反掛就是一幅展現美感的具象畫，現場觀眾一看一定「會心一笑」，但到底具象畫的是什麼，就要在明天揭曉。

黃圻文常自稱是「台灣文化土鳳梨」，他說，多元文化融合就台灣的特色，這次自己的作品也展現的就是熱鬧而多元的台灣。最近政治人物頻稱「神明託夢」，而自己有幅前年畫的作品就叫「神夢」，巧合地呼應現在的時事。

「以國際展規格來開畫展」，黃圻文這次畫展自掏腰包印製畫冊，中英對照，並邀請多名好友寫序，其中有人提到他的裸女畫，他就在序文下方畫多幅裸女畫，極具趣味。

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