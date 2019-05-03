原民孩子走過家中巨變 扶助力量成茁壯關鍵

2019-05-03 10:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕國內許多原鄉孩子仍處於弱勢狀態，社會各界的愛心顯得重要。歷經九二一震災，現在就讀新竹教育大學的小津，有個成為公職人員報效國家的夢；而年幼喪父的阿哲，母親獨力養育4名子女，也夢想成為神職人員幫助大眾。他們都受到台灣世界展望會與星巴克「原住星希望」計畫的協助，從獎助學金、課輔及住宿等方面，讓原鄉弱勢孩子也有翻轉生命的可能。

「原住星希望」計畫由 由星巴克與台灣世界展望會共同合作，關懷偏鄉原住民學子教育需求已邁入第21年，多年來為中部地區及阿里山原鄉兒童提供助學金、成立育樂教室和學生中心、支持才藝學習和文化知能培養等方案，幫助許多部落孩子穩定求學，進而藉由教育轉變未來。而今年則以「讓山上的讀書聲更加宏亮」為主題，預計籌募2800萬。

就讀國一的小柔來自有5名子女的大家庭，由於家中子女都還在讀書，每逢開學前夕，以務農為生的小柔爸媽常感到沉重的經濟壓力。展望會每學期提供的助學金，成為小柔和兄弟姊妹們求學路上的穩健支持。升國中後，小柔必須離家到山下讀書，她住進「原住星希望」支持的水里學生中心，不僅紓解媽媽原本擔心的通勤交通支出，也讓小柔有更多時間專心讀書。

而同樣來自水里學生中心的小萱，則因著課輔班在學業成績上有長足進步。就讀國二的她由於家中經濟貧困，展望會安排她住進學生中心，對從未補習的小萱來說，學生中心的課輔班成為她在課業上最佳的輔助支持；她也常參加學生中心舉辦的生涯發展等方案課程，從中更多發掘自我的潛力與才能。

曾受助的學長姊們也現身說法，目前就讀輔大的阿哲，爸爸在他還在襁褓之中就已過世，從事美髮業的媽媽努力撐起全家生計，照顧4名子女。升國中時，阿哲在學校老師轉介下，進入水里學生中心住宿，「對於剛從部落到平地讀書的我，學生中心幫助我穩定課業，更打開對外界的視野。」如今阿哲正朝著成為神職人員的目標前進，希望將來可以幫助更多的人。

就讀新竹教育大學的小津曾是九二一地震受災戶，爸媽務農的收入不穩，要照顧年邁的祖母、小津及妹妹實在困難，因此小津從小就成為展望會資助童，每學期發放的助學金，舒緩小津爸媽對兩個女兒學雜費支出的經濟壓力。國中時，小津住進水里學生中心，「團體生活帶給我心靈上的成長，學生中心社工員的關懷，則是很大的鼓勵與支持。」未來小津計畫畢業後報考公職，希望為自己與家人帶來安穩的生活。

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