台中市府欲賣清水原社宅公有地 挨批敗家

2019-05-02 20:49

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市議會第三屆第一次定期會，市府照往例提送市有土地處分案件，其中十筆土地為清水區鰲峰段土地，經查為清水分局舊宿舍收回後之土地，市議員楊典忠表示，前任市長林佳龍原本規劃要在公有地上蓋社會住宅，評估一兩年都沒有消息，現在換新市長盧秀燕卻要把這一片公有地賣掉！怎麼改朝換代後差這麼多？

台中市府挑中鰲峰段十筆地處水市中心公有地來標售，引來清水居民議論。市府送審將處分的土地位於清水市區鰲峰路、海濱路之間，現場市有土地都用綠色圍籬圍起來，巷弄路肩是附近居民跟上班族停車的空間。

楊典忠指出，公有土地本來就應該作為公共使用，清水分局舊宿舍群總面積超過500坪，市府本來就應該加以研究規劃如何提供公共開發利用，這次大會提送部分土地進行處分審議，動機與時機都啟人疑竇，他希望盧秀燕懸崖勒馬，不要假借市債不足之名，行賤賣市產之實，不要一上任就要當敗家市長。

市府這次大會提送公有土地處分案中，包括原清水分局舊宿舍位於鰲峰段490、491、495、496、497、506、507、508、512、519地號之部分土地，土地面積將近500坪，兩三年前都發局曾評估做為社會住宅之可行性，但因土地間夾有私人土地及巷道，不利社會住宅使用而作罷，經過財政局開發科評估不具開發利用價值於本次議會大會提送土地處分案。

市府都發局表示，鰲峰段社會住宅基地已於3年前辦理先期規劃案件評估作業，依評估結果顯示，該地區所調查青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地複雜，且公有土地尚有占用問題，不適合優先開發社會住宅。財政局表示，評估該區商業活動薄弱，不具設定地上權及都市更新條件，因此擬進行公開標售，此案已經市政會議審查通過，目前市議會審核中。此案土地皆為住宅區，如要進行公共開發，應先進行全區都市計畫通盤檢討。

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