母親節送什麼 郵局大推這一物

2019-05-02 15:51

［記者黃淑莉／雲林報導］你有多久沒提筆寫信？鼓勵民眾親手寫上對母親感謝及祝福話語，雲林郵局在母親節前夕推出特製母親節明信片，免費分送給民眾，各地反應熱烈，7000張已送出6000多張，需要民眾可至雲林郵局各支局窗口索取。

資訊時代Line、臉書、電子郵件等通訊軟體多，許多民眾習慣使用簡訊、貼圖、照片問候，或是打電話，多數人已多年沒有提筆寫信或卡片。

雲林郵局局長吳志亮表示，通訊軟體發達又方便，但手寫的信中透過文字的筆觸所能傳達的情感溫度是無可取代的，也能讓收信的人透過文字的溫度感受到滿滿的祝福。

有鑑於此，雲林郵局在母親節前特製母親節明信片，鼓勵民眾提筆寫下對媽媽的感謝及祝福話語，各界反應熱烈，雲林郵局去年印製4000張供不應求，今年加量印7000張，除贈送給學校，也放置在各支局窗口供民眾索取。

雲林郵局並於上週與西螺文昌國小合辦「媽媽我愛您」明信片書寫活動，小朋友寫「謝謝媽媽平時照顧與陪伴」、「謝謝媽媽每天陪我寫功課」。

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