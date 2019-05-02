獨家》普悠瑪事故彎道拚111年6月完成改善

2019-05-02 10:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪新馬事故發生後，外界提質疑該處轉彎半徑太小，更稱之為奪命彎道，而後台鐵局針對新馬彎道及侯硐－雙溪、龜山－外澳、花東線間共36處彎道提出改善計畫。台鐵局表示，新馬彎道將成為首個改善地點，且跳過可行性研究、綜合規劃階段，直接進入監造設計，並於昨（1）日公告招標，預計明年6月正式動工，並提早至111年6月完工；但屆時將不會有新馬車站，車站遷移至少要到112年以後。

新馬彎道整體改善計畫經費約6億元，將從鐵路行車安全改善6年計畫中的物調費跟預備費籌措，昨日招標的監造設計採最有利標，預算金額為1393萬8665元。台鐵局表示，彎道改善後的曲線半徑，將從現行306公尺改為500公尺，該路段路線可容許速度，一般自強號可從時速65公里增至85公里、太魯閣號可從90公里增至110公里、普悠瑪號從80公里增至100公里。

新馬彎道改善原本最快要到112年底才可望通車，不過有立法委員質疑效率太低，交通部同意在行政程序及施工方面盡量縮短。

台鐵局表示，新馬彎道改善已獲各界共識，所以不再進行可行性研究，縮短前期規劃時間，目前規劃將路線與車站遷移工程分開進行，可縮短路線改善工期。車站遷移方面還須跟地方政府協商，台鐵原規劃往北移動1400公尺，遷移至武荖坑橋北岸，離武荖坑溪風景區較近，可增加車站利用效率，且離北方冬山站2.7公里、南方蘇澳新站2.35公里，較符合車站設計原則；但當地有些民眾希望移至南岸，所以還需進行協調。

至於侯硐－雙溪彎道改善，目前台鐵局還在可行性研究補充中，龜山－外澳則待交通部與行政院核定，花東線要配合鐵道局花東鐵路雙軌化工程一併施作。

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