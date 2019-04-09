北檢認普悠瑪有多項疏失 台鐵：盼儘速完成調查釐清真相

2019-04-09 15:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪去年發生翻覆出軌事故，造成18死慘劇，針對ATP遠端監控未連線、涉草率驗收等疑點，台北地檢署去年剪報分他字案調查，經調閱上千件文件後，發現ATP系統連結施工、台鐵驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失。台鐵局表示，期盼檢方能夠盡速完成調查，及早釐清事故真相。

交通部長林佳龍表示，普悠瑪事故的發生，不只是造成罹難者家屬、傷者永遠的傷痛，對國人來講也是共同傷痛，因此，他擔任交通部長後，為達成家屬與社會大眾希望的調查真相、追究責任、檢討改進，已要求交通部主動啟動普悠瑪事故行政責任調查，並擴大與加重懲處外；現在看到司法調查發現，普悠瑪事故是有系統性原因，包含普悠瑪列車採購、驗收、營運都有疏失，交通部應該勇敢面對，給社會更清楚的交代。

因此，交通部會支持日前立法院三讀通過，國家運輸安全調查委員會組織法草案，未來運安會運作後重啟普悠瑪事故調查，這也是家屬的期待；另外，現已展開向日商的求償訴訟等，所有努力都是希望記取教訓，讓台鐵可以重新站起來，贏得社會的信任。

對於台北地檢署初步調查發現，ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程及監督操作等各方面均存在缺失，該案將移轉宜蘭地檢併案偵辦。台鐵局表示，先前已全力配合台北地檢署進行司法調查，該案移轉宜蘭地檢署併案偵辦台鐵局予以尊重，並會持續配合宜蘭地檢署調查；期盼檢方能夠盡速完成調查，並釐清事故真相。

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