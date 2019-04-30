普悠瑪出軌半年 台鐵公開主風泵大檢過程、向日車咎責

2019-04-30 12:58

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵普悠瑪出軌至今已半年，台灣鐵路管理局（簡稱台鐵局）今終於「硬起來」發函向製造商日車公司咎責，主張台鐵局損失的權益將從未發還的保固保證金（4.3億）中扣抵外，針對事故列車主風泵故障，司機員沿路疲於修復釀憾事，以及去年5月起普悠瑪列車主風泵多次因油溫過熱，導致保護裝置停機，今天在台鐵富岡基地（位於桃園市楊梅區）首度公開所主風泵檢修拆解、組裝教育訓練過程，宣布今年10月21日普悠瑪事故滿一年之前，所有普悠瑪主風泵將提前一年完成「大檢修」，找回台鐵安全、可靠的形象。

台鐵今日在富岡車輛基地舉辦主風泵檢修拆解及組裝教育訓練，由曾赴日本原廠研習的資深技術領班鄭鴻源教學，各車輛所屬保養單位共41位檢修人員參訓，盼提升各段檢修人員的主風泵檢修技能，防範主風泵再次故障。

台鐵局機務處處長宋鴻康表示，台鐵局普悠瑪列車（TEMU2000型）為2012年由日本製造的傾斜式電聯車，2013年2月起投入營運，目前線上運用有18編組，惟自去年5月起，陸續發生多起主風泵油溫過熱保護裝置啟動停機事件，臺鐵局痛定思痛，為防止故障事件再次發生，積極辦理各項攸關安全的重要組件檢修教育訓練，以徹底改善此一環節。

主風泵又稱為空氣壓縮機，由壓縮機本體、電動機、鼓風機、油冷卻器散熱鰭片、除濕器（中空絲膜）、油分離過濾器、水分離過濾器等組件構成，可製造壓縮空氣提供全車軔機、空氣彈簧、汽笛等所需要的空氣源；普悠瑪出軌事故後，台鐵被爆出早就知道該輛列車的主風泵中空絲膜有問題，主風泵裡充滿羽毛、雜草等髒汙，甚少拆解清理，遭外界質疑台鐵平日維修保養過於隨便，層層疏忽釀成意外。

台鐵局副局長馮輝昇受訪表禦，普悠瑪主風泵規定6年做一次大檢修，也就是第四級最高保養等級，明年才是第6年。但為早日找回台鐵榮光，恢復外界對台鐵信心，決定提早在今年10月21日前完成普悠瑪18輛編組大檢修，徹底拆解、清洗所有主風泵。

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