教師法修法完成一讀！家長肯定 教師怕動輒得咎

2019-05-01 23:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕為保障校園學子，立法院今天傍晚一讀教師法修法，詳列教師解聘、停聘的各類樣態，並新增教師專業審查會來制衡不作為的學校，加速汰除不適任教師；家長團體肯定修法，但教師團體則憂未來老師教學將動輒得咎，也擔心專審會淪行政操控教訓老師的工具。

教育部次長林騰蛟說，教師法修正主要希望維護學生學習權，同時提升老師專業地位，促進教育品質，並建立積極、有效、快速方式處理不適任教師。

例如修法將未來不適任教師分4類：涉性平案件、涉體罰霸凌、教學不力、其他等，並條列各項終身解聘、解聘1到4年、原校解聘不續聘等不同處置的各項要件，包含教評會出席及表決比率。

另外，修法亦新增由各地教育主管機關設立「專審會」，來協助處理教學不力的不適任教師，其納入各界專家學者、家長、校長、教師團體代表等，並當學校擺爛不處理不適任教師時，經復議程序後，專審會可取代教評會，決議解聘。

對於修法，台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，肯定立委站在孩子權益發言，相信朝野黨團了解家長及兒少團體的期待，把不適任教師盡速汰除，但最在意教師對兒少身心傷害，卻無法讓專審會介入立即解聘，感到遺憾，盼未來2讀、3讀時仍有機會修改。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則認為，修法將體罰霸凌案件，在教評會增外部委員，又降低表決門檻，但管教辦法亦遭各種解讀，如調整座位現行可用，卻被罵成歧視與孤立：「將來學生吵鬧，教師恐不敢有所作為！」動輒得咎之下，也擔心專審會被行政機關掌控，成教訓老師的工具，憂未來教學士氣低落。

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